Atelier modelage avec un animateur potier 3 Rue du Musée, 1 août 2023, Ger.

Petits et grands laissent parler leur imagination. Initiation au modelage par un animateur céramiste du musée : pétrissage, façonnage, estampage…

Les objets réalisés lors de l’atelier sont séchés et cuits au musée dans les semaines qui suivent (délai d’un mois environ).

Sur réservation.

Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte..

2023-08-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-01 12:00:00. .

3 Rue du Musée Le Placître

Ger 50850 Manche Normandie



Young and old let their imagination run wild. Introduction to modeling by a ceramist from the museum: kneading, shaping, stamping…

The objects made during the workshop are dried and fired at the museum in the weeks that follow (about a month).

On reservation.

Children must be accompanied by at least one adult.

Grandes y pequeños dan rienda suelta a su imaginación. Iniciación al modelado a cargo de un ceramista del museo: amasar, dar forma, estampar…

Los objetos realizados durante el taller se secan y cuecen en el museo en las semanas siguientes (aproximadamente un mes).

Sólo con reserva previa.

Los niños deben ir acompañados de al menos un adulto.

Groß und Klein lassen ihrer Fantasie freien Lauf. Einführung in das Modellieren durch einen Keramikanimateur des Museums: kneten, formen, stempeln…

Die im Workshop hergestellten Objekte werden getrocknet und in den darauffolgenden Wochen im Museum gebrannt (Wartezeit etwa einen Monat).

Nur mit vorheriger Anmeldung.

Kinder müssen von mindestens einem Erwachsenen begleitet werden.

