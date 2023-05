Les Visites du Jeudi > Laure Reculé Céramiste 3 rue du Musée, 29 juin 2023, Ger.

Céramique

Au sein du Musée de la Céramique de Ger, ancien village potier, patrimoine majeur du territoire, un atelier dédié à la création..

2023-06-29 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-29 18:00:00. .

3 rue du Musée Musée de la Céramique

Ger 50850 Manche Normandie



Ceramic

Within the Ceramic Museum of Ger, an ancient potter’s village, a major heritage of the territory, a workshop dedicated to creation.

Cerámica

Dentro del Museo de Cerámica de Ger, un antiguo pueblo de alfareros, patrimonio importante de la región, un taller dedicado a la creación.

Keramik

Im Keramikmuseum von Ger, einem ehemaligen Töpferdorf und bedeutendem Kulturerbe der Region, befindet sich ein Atelier, das der Kreativität gewidmet ist.

Mise à jour le 2023-05-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche