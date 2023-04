Stage de 2 jours > « Tour, tournassage et décor à l’engobe » 3 Rue du Musée, 24 juin 2023, Ger.

Stéphanie Debarle du Comptoir céramique à Domfront vous initie aux techniques de tournage et de décor à l’engobe.

Sur réservation.

Tarif : 200 € / personne.

Inscription au 06 28 42 86 38 ou bonjour@lecomptoirceramique.com..

Samedi 2023-06-24 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-25 17:00:00. .

3 Rue du Musée Le Placître

Ger 50850 Manche Normandie



Stéphanie Debarle from the Comptoir céramique in Domfront will introduce you to the techniques of throwing and decorating with engobe.

On reservation.

Price : 200 ? / person.

Registration at 06 28 42 86 38 or bonjour@lecomptoirceramique.com.

Stéphanie Debarle, del Comptoir céramique de Domfront, le iniciará en las técnicas de lanzamiento y decoración con engobe.

Previa reserva.

Precio: 200 ? / persona.

Inscripciones en el 06 28 42 86 38 o en bonjour@lecomptoirceramique.com.

Stéphanie Debarle vom Comptoir céramique in Domfront führt Sie in die Techniken des Drehens und des Verzierens mit Engoben ein.

Nach vorheriger Anmeldung.

Preis: 200 ? / Person.

Anmeldung unter 06 28 42 86 38 oder bonjour@lecomptoirceramique.com.

Mise à jour le 2023-04-12 par CDT Manche