Soirée en faveur de l’Ukraine Ger, vendredi 9 février 2024.

Soirée en faveur de l’Ukraine Ger Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:00:00

fin : 2024-02-09

Lors de cette soirée, un bilan des actions entreprises et à venir sera présenté à l’aide d’une projection vidéo.

La soirée se poursuivra avec un repas ukrainien, animé par un groupe de chanteuses ukrainiennes « Volya » et par la chorale de Ger « A travers Chants ». Tous les fonds récoltés serviront à acheminer un nouveau convoi de marchandises.

stade de rugby

Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Soirée en faveur de l’Ukraine Ger a été mis à jour le 2024-01-23 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN