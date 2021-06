Seyne Seyne Alpes-de-Haute-Provence, Seyne GEOTOUR : La Vallée de la Blanche Seyne Seyne Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

GEOTOUR : La Vallée de la Blanche
2021-07-07 08:45:00 – 2021-07-07 12:30:00
Office de tourisme Blanche Serre-Ponçon Maison de Pays
Seyne Alpes de Haute-Provence

Seyne Alpes de Haute-Provence EUR 7 7 Partez en balade avec un géologue, prenez de la hauteur sur le bassin de Seyne, découvrir les tours et contours, comprendre l’évolution au fil du temps et l’implantation humaine. Les glaciers quaternaires qui ont sculpté le paysage seront notre fil rouge. info@blancheserreponcon-tourisme.com +33 4 92 35 11 00 dernière mise à jour : 2021-06-18 par

