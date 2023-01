La Nuit de la chouette Geotopia Mont-Bernanchon Catégories d’Évènement: Mont-Bernanchon

Pas-de-Calais

La Nuit de la chouette Geotopia, 17 mars 2023, Mont-Bernanchon. La Nuit de la chouette Vendredi 17 mars, 18h30 Geotopia

Sur inscription

Sortie découverte Geotopia Rue des écoles à Mont-Bernanchon Mont-Bernanchon 62350 Pas-de-Calais Hauts-de-France Avec un naturaliste chevronné de la LPO, partez en balade et découvrez la vie des rapaces nocturnes, des oiseaux magnifiques et discrets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-17T18:30:00+01:00

2023-03-17T20:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Mont-Bernanchon, Pas-de-Calais Autres Lieu Geotopia Adresse Rue des écoles à Mont-Bernanchon Ville Mont-Bernanchon Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Geotopia Mont-Bernanchon Departement Pas-de-Calais

Geotopia Mont-Bernanchon Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mont-bernanchon/

La Nuit de la chouette Geotopia 2023-03-17 was last modified: by La Nuit de la chouette Geotopia Geotopia 17 mars 2023 Geotopia Mont-Bernanchon Mont-Bernanchon

Mont-Bernanchon Pas-de-Calais