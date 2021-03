Montréal Zoom depuis Montréal - QC Montreal Géotechnique et géologie applicable aux projets québécois Zoom depuis Montréal – QC Montréal Catégorie d’évènement: Montreal

Lors de cette présentation en ligne de 45 minutes, **Simon Didoné-Arsenau**, Ingénieur et actionnaire-dirigeant de la firme de génie conseil GHD vous présentera la géologie, les enjeux géotechniques de la région Montréalaise, quelques exemples de désordres typiques, les solutions de fondations et des exemples de services que propose une compagnie comme GHD.

Une période de questions de 15 minutes est prévue à la fin de la présentation.

**L’horaire est adapté pour être suivi au Quebec de 12h00 à 13h00 ce qui fait 18h00 à 19h00 en France.**

Entrée libre

