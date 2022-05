Géosite de la Marbrière Ardin Ardin Catégories d’évènement: Ardin

Deux-Sèvres

Géosite de la Marbrière Ardin, 3 juin 2022, Ardin. Géosite de la Marbrière Ardin

2022-06-03 14:30:00 – 2022-06-03

Ardin Deux-Sèvres Ardin Sortie Géologie à ARDIN-la Villedé

RDV : parking du géosite

Avec pédagogie et simplicité, les explications de Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine, vous dévoilent tout l’intérêt de ce site qui demeure une énigme pour les scientifiques.

Tout public.

Gratuit

Ardin

