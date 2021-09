Minerve Minerve Hérault, Minerve GÉOSCOPE Minerve Minerve Catégories d’évènement: Hérault

Minerve

GÉOSCOPE Minerve, 10 septembre 2021, Minerve. GÉOSCOPE 2021-09-10 – 2021-11-14

Minerve Hérault Le milieu naturel conditionne l’activité humaine. Il détermine les particularités culturelles de nos régions. L’exposition Géoscope nous entraîne au cœur de notre planète. À travers une série de blocs-terroirs, elle dévoile les dessous de la Terre. On comprend l’évolution des paysages, l’implantation des terroirs viticoles, les villages et même les châteaux cathares ! Le milieu naturel conditionne l’activité humaine. Il détermine les particularités culturelles de nos régions. L’exposition Géoscope nous entraîne au cœur de notre planète. À travers une série de blocs-terroirs, elle dévoile les dessous de la Terre. On comprend l’évolution des paysages, l’implantation des terroirs viticoles, les villages et même les châteaux cathares ! +33 7 88 91 04 96 Le milieu naturel conditionne l’activité humaine. Il détermine les particularités culturelles de nos régions. L’exposition Géoscope nous entraîne au cœur de notre planète. À travers une série de blocs-terroirs, elle dévoile les dessous de la Terre. On comprend l’évolution des paysages, l’implantation des terroirs viticoles, les villages et même les châteaux cathares ! dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Minerve Autres Lieu Minerve Adresse Ville Minerve lieuville 43.35425#2.74634