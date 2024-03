GEORGIO LE TUBE Seignosse, jeudi 16 mai 2024.

Certifié or sur son précédent projet, Georgio revient avec son nouvel album ‘Années Sauvages, parties 1 & 2’.Après un Zénith de Paris et une tournée en province complète, il revient pour une tournée estivale en 2024 et passera par Le Tube le 16 mai prochain.

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-05-16 à 20:00

LE TUBE AVENUE DES ARENES 40510 Seignosse 40