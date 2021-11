Georgio Le Splendid, 21 mai 2022, Lille.

Le Splendid, le samedi 21 mai 2022 à 20:00

Le temps, qui a pris pour nouvelle habitude de nous paraître plus long qu’auparavant, n’a pourtant pas exagéré les choses concernant Georgio. Car c’est bien deux années durant qu’il nous aura fallu pallier son absence discographique en revisitant ses trois albums passés, Bleu Noir, Héra, et puis l’audacieux XX5, uppercut rap orchestré par des pointures – Woodkid en tête – venues d’univers a priori plutôt différents du sien, dernière preuve en date que le jeune MC du 18è arrondissement de Paris ne réapparaîtrait jamais vraiment là où on l’attendait. Et pourtant, entre-temps, l’artiste, reconnu depuis la sortie de sa première mixtape (il y a dix ans déjà!) comme l’un des plus talentueux conteurs d’émotions de sa génération, n’avait pas l’inspiration en berne. Juste que, malgré ou à cause de l’époque, lui était apparue la nécessité de profiter de la vie et d’écrire à son rythme ; y prenant au passage, pour la première fois de sa carrière peut-être, tout le plaisir qu’il en attendait. L’occasion aussi, voire surtout, de s’offrir la chance d’être en paix avec lui-même et de s’aligner avec ses envies les plus profondes. Sacré s’est ainsi étoffé peu à peu, commençant de voir le jour pendant la tournée de l’album XX5, puis traversant l’étrange isolement d’une crise sanitaire interminable pour finalement devenir un album foncièrement réfléchi, que Georgio aura ciselé, non seulement dans ses mots, mais aussi à chaque étape de sa création. Fort d’une production impeccable, ce quatrième opus touche ainsi à l’équilibre parfait. Nourri de plages d’introspection et de rituels d’écriture, comme de voyages et de rencontres qui forment pour Georgio la matière même du sacré, il sait s’affranchir plus que jamais des standards habituels du rap pour créer une matière unique. Georgio fut certainement le précurseur sur son disque Héra. Car l’artiste n’a pas attendu les autres pour comprendre que désormais, plus personne n’écoute un seul genre de musique. Amoureux passionné du rap des années 90 à aujourd’hui, lui-même ne porte-t-il pas aux nues les Clash ou les Libertines autant que Barbara ? Bien sûr, en affichant ses multiples influences et sa singularité, Georgio pourrait craindre de brouiller les pistes. Mais à l’inverse pourtant, lui reste persuadé que quand on laisse parler son cœur comme il le fait, on ne peut qu’être entendu. Et puis, loin de la pose encore, c’est une photo de la vraie vie qui, sur la pochette, achève de nous interpeller. Parce qu’elle évoque peut-être en nous des souvenirs passés. Parce qu’elle semble résumer l’album à elle seule. Un instantané de pure liberté, un moment sacré. → Billetterie : [ici](https://agauchedelalune.tickandyou.com/concerts/1584-georgio.html?fbclid=IwAR3xYO39NSzpka0IoBjpIykW58rGS9Qr5wOtcZl1V_Xu44YZjyCywa5nl_8) → Informations groupes & PMR : A GAUCHE DE LA LUNE 03 28 04 04 53 – [reservation@tickandyou.com](mailto:reservation@tickandyou.com) → Le Splendid : 1 Place du Mont de Terre 59800 Lille

