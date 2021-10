Orleans L'Astrolabe Loiret, Orléans GEORGIO L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

GEORGIO L’Astrolabe, 18 novembre 2021, Orleans. GEORGIO

L’Astrolabe, le jeudi 18 novembre à 20:30

### **GEORGIO** Le temps, qui a pris pour nouvelle habitude de nous paraître plus long qu’auparavant, n’a pourtant pas exagéré les choses concernant Georgio. Car c’est bien deux années durant qu’il nous aura fallu pallier son absence discographique en revisitant ses trois albums passés, Bleu Noir, Héra, et puis l’audacieux XX5, uppercut rap orchestré par des pointures – Woodkid en tête – venues d’univers a priori plutôt différents du sien, dernière preuve en date que le jeune MC du 18è arrondissement de Paris ne réapparaîtrait jamais vraiment là où on l’attendait.

ABONNÉ ASTRO : 22€ / PRÉVENTE : 27€ / SUR PLACE : 30€

HIP HOP L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:30:00 2021-11-18T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'Astrolabe Adresse 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Ville Orleans lieuville L'Astrolabe Orleans