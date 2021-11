Georgio La Vapeur, 31 mars 2022, Dijon.

**Georgio** (FR) Le temps, qui a pris pour nouvelle habitude de nous paraître plus long qu’auparavant, n’a pourtant pas exagéré les choses concernant Georgio. Car c’est bien deux années durant qu’il nous aura fallu pallier son absence discographique en revisitant ses trois albums passés, Bleu Noir, Héra, et puis l’audacieux XX5, uppercut rap orchestré par des pointures – Woodkid en tête – venues d’univers a priori plutôt différents du sien, dernière preuve en date que le jeune MC du 18è arrondissement de Paris ne réapparaîtrait jamais vraiment là où on l’attendait. Car l’artiste n’a pas attendu les autres pour comprendre que désormais, plus personne n’écoute un seul genre de musique. Amoureux passionné du rap des années 90 à aujourd’hui, lui-même ne porte t-il pas aux nues les Clash ou les Libertines autant que Barbara ? Bien sûr, en affichant ses multiples influences et sa singularité, Georgio pourrait craindre de brouiller les pistes. Mais à l’inverse pourtant, lui reste persuadé que quand on laisse parler son coeur comme il le fait, on ne peut qu’être entendu. Nouvel album, « Sacré », disponible depuis le 07 mai 2021. **Proposé par La Vapeur** Plus d’infos : [https://www.lavapeur.com/programme/georgio-310322](https://www.lavapeur.com/programme/georgio-310322)

De 5.50 à 28€

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or



