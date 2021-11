Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Georgio + 1ère partie Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 20.00€Prévente 24.60€ À 28 ans, le Parisien mêle magnifiquement rap et références littéraires, introspection, flow complexe et mélodies lumineuses. Un voyage dans l’intime nourri d’influences pop, rock et chanson, par l’une des plumes les plus talentueuses de sa génération. Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org

