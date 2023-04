Georgie Brown et Léo Labarrière Le Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Georgie Brown et Léo Labarrière Le Melville, 20 juin 2023, Paris. Le mardi 20 juin 2023

de 21h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Un duo d’une douceur infinie ! La voix chaude et précise de Georgie est merveilleusement portée par le toucher délicat de Léo au piano. Un duo d’une douceur infinie pour ce mardi soir au Melville. Après avoir obtenu son diplôme d’études générales de musique avec Berklee College of Music, Georgie a étudié pendant une année au Cours Florent Musique. Elle se produit régulièrement et suscite une critique enthousiaste, saluant le talent de cette jeune artiste. Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact :

Georgie Brown et Léo Labarrière

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Melville Adresse 28 Rue Jean Mermoz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Melville Paris

Le Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Georgie Brown et Léo Labarrière Le Melville 2023-06-20 was last modified: by Georgie Brown et Léo Labarrière Le Melville Le Melville 20 juin 2023 Le Melville Paris Paris

Paris Paris