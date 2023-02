Georgia Van Etten LE SONOGRAF, 20 mai 2023, LE THOR.

Georgia Van Etten LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-05-20 à 20:30 (2023-05-20 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse

Originaire d’Australie, les premières années de Gorgia imitent plus étroitement un film américain rétro, avec son père qui fait exploser la musique country sur les autoroutes et sa mère qui joue du Laurel Canyon des années 70 à la guitare. Né des influences folkloriques de son enfance et façonné par les cris émouvants de son expérience voix, les thèmes du disque de nostalgie, de la jeunesse déformée et de la pression sociale sont habilement livré. Avec une production d’elle-même et d’Edwin Ireland, le paysage sonore fait écho à la vie urbaine, chaque chanson portant sa propre identité…

