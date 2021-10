Issy-les-Moulineaux Médiathèque centre-ville Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Georgia O’Keeffe Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Georgia O’Keeffe Médiathèque centre-ville, 10 novembre 2021, Issy-les-Moulineaux. Georgia O’Keeffe

Médiathèque centre-ville, le mercredi 10 novembre à 12:30

Pionnière de l’abstraction (biomorphique), Georgia O’Keeffe adopte dès 1915 un style singulier, caractérisé par des formes organiques pour lesquelles elle utilise des couleurs fauves. Ses peintures, parfois qualifiées de « paysages intérieures », peuvent se lire comme des tentatives de représenter la palette de ses sentiments. Elle influence certains expressionnistes abstraits de l’après-guerre dont le précurseur Willem De Kooning. En 1946, son exposition au MoMA est la première rétrospective du célèbre musée consacrée à une l’œuvre d’une femme. Renseignements : 01 41 23 80 69. Aucune entrée ne sera autorisée après la fermeture des portes. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Les places peuvent être retirées 30 minutes avant le début de l’animation.

Conférence Histoire de l’art par Raphaëlle Fonfroide, conférencière Médiathèque centre-ville 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-10T12:30:00 2021-11-10T13:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Médiathèque centre-ville Adresse 33, rue du gouverneur général Eboué, Issy-les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Médiathèque centre-ville Issy-les-Moulineaux