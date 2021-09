Civaux Médiathèque de Civaux Civaux, Vienne Georges, Smaug et les autres : les dragons, héros de la littérature Médiathèque de Civaux Civaux Catégories d’évènement: Civaux

Vienne

Georges, Smaug et les autres : les dragons, héros de la littérature Médiathèque de Civaux, 28 septembre 2021, Civaux. Georges, Smaug et les autres : les dragons, héros de la littérature

du mardi 28 septembre au samedi 27 novembre à Médiathèque de Civaux

Peu de créatures réelles ou imaginaires sont aussi présentes dans l’imagination des hommes. Les dragons apparaissent dans toutes les cultures, sur tous les continents, Ils tiennent aussi une belle place dans la littérature pour adultes et pour la jeunesse. Partons à la découverte des dragons, qu’ils soient belliqueux ou au contraire attendrissants, ces héros pour petits et grands.

Entrée libre, pass sanitaire + de 12 à partir du 30/09

Exposition tout public Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T19:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T12:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T16:00:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T12:00:00;2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T12:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T19:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T16:00:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T12:00:00;2021-10-09T09:00:00 2021-10-09T12:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T19:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T16:00:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T12:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-19T14:00:00 2021-10-19T19:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T16:00:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T12:00:00;2021-10-23T09:00:00 2021-10-23T12:00:00;2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T19:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T16:00:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T12:00:00;2021-10-30T09:00:00 2021-10-30T12:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T18:00:00;2021-11-04T16:00:00 2021-11-04T18:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T12:00:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T12:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T18:00:00;2021-11-11T16:00:00 2021-11-11T18:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T12:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T18:00:00;2021-11-18T16:00:00 2021-11-18T18:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T12:00:00;2021-11-20T09:00:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T18:00:00;2021-11-25T16:00:00 2021-11-25T18:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Civaux, Vienne Autres Lieu Médiathèque de Civaux Adresse 4 place de Gomelange Ville Civaux lieuville Médiathèque de Civaux Civaux