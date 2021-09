Rosny-sous-Bois Théâtre et Cinéma Georges Simenon île de France, Rosny-sous-Bois Georges sauve le monde Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois Catégories d’évènement: île de France

Georges sauve le monde Théâtre et Cinéma Georges Simenon, 25 septembre 2021, Rosny-sous-Bois. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 20h à 22h

Le dimanche 26 septembre 2021

de 17h à 18h30

payant

Métacinéma superhéroïque de Jeanne FRENKEL et Cosme CASTRO Georges est projectionniste d’un petit cinéma de quartier. Chaque soir, il projette son film préféré « FLASHMAN sauve le monde ». Le public est bien installé et la lumière de la salle se tamise. En cabine, les choses ne se déroulent pas comme prévu et l’impensable se produit : Georges vient d’être téléporté dans la peau de FLASHMAN. Jeanne FRENKEL et Cosme CASTRO développent ensemble depuis quelques années une nouvelle manière de fabriquer des films à la croisée du théâtre et du cinéma. Ils ont appelé ce procédé «Métacinéma », cela consiste à projeter des films en même temps qu’ils sont tournés. Une technique qu’ils mettent toujours au service d’une histoire pleine de poésie et d’émotions. Après « Point Némo » accueilli en 2018 à Simenon, Jeanne et Cosme se sont immergés dans l’univers fantasque, irréel et décalé des Nanars « Marvéliens » pour inventer le super Héro dont le monde a besoin ! Comédiens : Grégoire TACHNAKIAN et Edith PROUST Avec la participation à l’écran de Stanley WEBER, Vincent MACAIGNE, Flore BENGUIGUI, Pascal RENERIC, Jennifer DECKER, Richard SAMMEL, Jacques WEBER, Sigrid BOUAZIZ, Benoit DALLONGEVILLE, Felix KYSYL, Basile LACOEUILHE, Matthieu DESSERTINE, Léo POULET, Vladimir SEGUIN & Julien CAMPANI. Musique composée et jouée en live par Lou Rotzinger Chanson composée et interprétée par Flore BENGUIGUI Musique enregistrée par Joseph CHEDID Samedi 25 septembre, après le spectacle, venez profiter d’un cocktail offert et d’un bal pour fêter la nouvelle saison ! Spectacles -> Théâtre Théâtre et Cinéma Georges Simenon Place Carnot Rosny-sous-Bois 93110

121 : depuis Mairie de Montreuil (9) ou 118 : depuis Vincennes (1) Arrêt Église de Rosny-sous-bois E : arrêt Rosny-sous-bois

Contact :Théâtre et Cinéma Georges Simenon 0148947464 theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr https://www.rosnysousbois.fr/structures-culturelles/presentation-theatre-cinema-simenon/ https://www.facebook.com/TCSimenon/ 0148947464 theatre-cinema-simenon@rosnysousbois.fr Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-09-25T20:00:00+02:00_2021-09-25T22:00:00+02:00;2021-09-26T17:00:00+02:00_2021-09-26T18:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Rosny-sous-Bois Autres Lieu Théâtre et Cinéma Georges Simenon Adresse Place Carnot Ville Rosny-sous-Bois lieuville Théâtre et Cinéma Georges Simenon Rosny-sous-Bois