Georges Paczynski & friends : 80Th SUNSIDE, 30 mars 2023, PARIS.

Georges Paczynski & friends : 80Th SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-03-30 à 20:00 (2023-03-30 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

À l’occasion de son 80ème anniversaire, le batteur Georges Paczynski réunit ses amis musiciens pour une soirée exceptionnelle mêlant jazz et musique classique, univers radiophonique et pédagogique. Une occasion rare de traverser les différentes époques du jazz et d’écouter en club des concertistes de renommée internationale. Une diversité à l’image de Georges Paczynski, éternel chercheur de la pureté du geste et du son.

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

