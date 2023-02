Georges le dragon, la Princesse et le Chevalier intrépide THEATRE LE RANELAGH, 4 mars 2023, PARIS.

Théâtre Le Ranelagh (1-1049673) et la Compagnie Les Nomadesques présentent ce spectacle. GEORGES LE DRAGONLa princesse et le chevalier intrépide d’après Geoffroy de PENNART Adaptation Karine TABET / Mise en scène Vincent CAIREAvec en alternance Vincent CAIRE, Damien CODEN, Gaël COLIN,Alexandre TOURNEUR, Cyprien PERTZING, Karine TABET, Claire COUTURELumière Valentin TOSANI / Décor Nicolas CASSONET / Costumes et Marionnettes LES DÉS COUSUS Du 15 octobre 2022 au 7 janvier 2023Le samedi à 16h30 Supplémentaires pendant les vacances scolaires de Toussaint et noël :Mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 16h30 Au royaume de Boum-Boum Tralala règne la princesse Marie, assistée de Georges, son fidèle dragon. Marie est aussi maîtresse d’école et c’est précisément dans sa classe que débute notre histoire : Georges est tranquillement en train d’allumer le poêle à bois quand soudain un preux chevalier, prénommé Jules, lui saute dessus, le roue de coups et stoppe brusquement en apercevant Marie. La Terre entière peut s’arrêter de tourner : il est amoureux ! La nouvelle création jeune-public des Nomadesques après les succès Cendrillon, Le Chat Botté et Le Loup est revenu !D’après la série de 6 livres à succès – 300 000 exemplaires vendus – éditée par L’École des Loisirs, et créée par Geoffroy de Pennart, l’auteur du Loup est revenu ! Genre Théâtre Jeune Public à partir de 3 ans Durée 55minInformations pratiques :Réservation PMR : 01 42 88 64 44 / entrée arrière: 2 rue des marronniersOuvertures du théâtre h-1 / Métro 9 La Muette ou 6 Passy – RER C Boulainvilliers – Bus 22, 32, 52, 70, 72Parkings 18 rue du Ranelagh / 19 et 80 rue de Passy / 7 av. du Président Kennedy

