Médiathèque des Chartreux, le samedi 13 novembre à 15:30

Dans les années 70, entre le funk jazz de Kool and the Gang, le disco et les paillettes, la musique black faillit tomber dans le tape-à-l’œil et les dérives commerciales. Mais c’était sans compter sur George Clinton et sa bande, qui offrirent au public des albums et des spectacles délirants à base de grooves irrésistibles sur fond de lutte sociale et de conquête de l’espace. Un monde où les afro-américains vont sur la lune avec pour seul compagnie cette musique nouvelle, improbable mélange entre les Beatles, Jimi Hendrix, Frank Zappa et James Brown : le P-funk. Depuis le 21 juillet, l’accès aux médiathèques est conditionné à la présentation d’un passe sanitaire complet pour les plus de 17 ans. A compter du 30 septembre, cette mesure s’applique également aux enfants de 12 ans et plus.

Entrée libre

Café musical

