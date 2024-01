Georges Brunon (1925-2016) Le marcheur de la nuit Galerie les Montparnos Paris, jeudi 8 février 2024.

Du jeudi 08 février 2024 au jeudi 07 mars 2024 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Pour sa première exposition de l’année, la galerie Les Montparnos est heureuse de présenter une

trentaine d’œuvres, huiles, gouaches et dessins, du peintre Georges Brunon (1925-2016).

Pour cette occasion, un catalogue d’une cinquantaine de pages sera publié et disponible dès le

vernissage à la galerie.

« Il y a quelque chose de souterrain dans la peinture de Georges Brunon ; une lumière étrange surgit des tréfonds. Le peintre est un marcheur dans la nuit, arpentant l’intérieur de la terre, muni de son bâton de pèlerin. Dans cette odyssée, il nous donne à voir des présences silencieuses, des créatures en veille, animaux aussi mystérieux que solitaires, formes et couleurs difficiles à nommer. L’homme, le peintre, renoue avec les forces de la nature dans un dialogue de couleurs nocturnes, de bleus, de verts, d’ocres. Dans ses toiles des arbres s’élèvent, les pierres contiennent autant de paroles que de secrets. Ici dans le petit jardin un étang de lumière, et là-bas au loin apercevoir ces figures et silhouettes qui nous scrutent et nous attendent dans un au-delà de la rive. Paysage sacré d’un réel abandonné. Les tonalités nous enveloppent de chaleur et la lumière vient d’un ailleurs sans âge. Le paysage est intérieur, tout y est de formes arrondies au cœur d’une toile carrée rendu sphère. Est-ce cela le réel ? Une vision de l’autre rive du regard, comme un écho venu de l’autre côté de la toile, le chant ancien de la terre qui raconte sa mémoire. Dans ces toiles le ton est sourd, le rythme est fort, l’œil entend. »

Galerie les Montparnos 5 rue stanislas 75006 Paris

Contact : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057277967266 https://www.galerielesmontparnos.com/

Tanguy Ferrand