Georges Brassens par Dominique Lamour, 23 avril 2021-23 avril 2021, Marseille.

Georges Brassens par Dominique Lamour 2021-04-23 20:30:00 – 2021-04-23 Théâtre du Carré Rond 23 Rue Des Trois Rois

Marseille Bouches-du-Rhône

13 17 Dominique Lamour, accompagné aux guitares par Nicolas Matteï et Sylvain Congès, et à la contrebasse par Jean-Christophe Gautier, fait revivre plus de 25 titres de l’homme à la moustache. « Brassens le disait lui-même, il n’était pas totalement libre de ses gestes pour interpréter ses chansons, explique Dominique. Sur son tabouret, il était un peu prisonnier de sa guitare » …



Dès lors, avec trois musiciens à ses côtés, Dominique profite de la scène « pour donner toute la place à la gestuelle et à l’interprétation des textes ». Des textes qui prennent ainsi une nouvelle dimension scénique, regagnant les couleurs de l’inédit de leurs premières heures. On se prend même à croire les entendre pour la première fois.



Pour autant, Dominique tient à « respecter l’essence des textes composés par Brassens ». « Nous revisitons les chansons dans le respect de l’oeuvre originelle , sans faire de gros arrangements, contrairement à ce qui a pu se faire récemment. »



Un spectacle scénique et atypique rempli d’émotion, qui dépoussière avec humour la lampe merveilleuse de Georges Brassens, et ce bon génie nous régale d’un moment authentique et intact.



Dominique Lamour accompagné par

Nicolas Matteï (guitare solo)

Sylvain Congès (guitare rythmique)

Jean-Christophe Gautier (contrebasse)

http://lecarrerond.fr/brassens.php

