Georges Arthur-Goldschmidt : Der versperrte Weg Goethe-Institut Paris, 16 décembre 2021, Paris.

Georges Arthur-Goldschmidt : Der versperrte Weg

Goethe-Institut Paris, le jeudi 16 décembre à 19:30

Le petit livre _Der versperrte Weg_ sur son frère Erich est en quelque sorte la pierre angulaire de l’œuvre autobiographique de Georges-Arthur Goldschmidt. Liés par un destin commun de menace, de fuite et d’exil, les deux frères ont embrassé des chemins de vie très différents. Tandis que Georges-Arthur vit entre les langues et parmi les mots, son frère Erich choisit les armes. Après des décennies de silence, G.-A. Goldschmidt fait enfin ressurgir les souvenirs enfouis de son frère dans un récit puissant et bouleversant (première sélection du Prix du livre allemand 2021). **Georges-Arthur Goldschmidt** est né à Reinbek près de Hambourg en 1928. Bien que la famille d’origine juive se soit convertie au protestantisme au XIXe siècle, elle était considérée comme « juive à part entière » par les nazis. Pour les sauver, les parents ont envoyé Georges-Arthur et son frère aîné d’abord en Italie, puis en France en 1938. Georges-Arthur Goldschmidt survit à la guerre, reste en France, étudie, épouse une Française et enseigne l’allemand dans un lycée parisien. Devenu écrivain et essayiste, il a également traduit des œuvres de Goethe, Nietzsche, Kafka et surtout Peter Handke. **Jean-Yves Masson** est né en Lorraine, dans le pays de Nied. Ancien élève de l’École normale supérieure, qu’il intègre en 1982, il poursuit des études de lettres et de philosophie à Paris. Il est poète et traducteur, notamment d’écrivains irlandais, italiens, autrichiens et allemands.

Entrée libre, réservation conseillée

Entretien entre l’auteur et Jean-Yves Masson (éditeur, traducteur)

Goethe-Institut Paris 17 avenue d’Iéna 75116 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T19:30:00 2021-12-16T21:00:00