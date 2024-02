Georges Arditi, d’un réel à l’autre Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence, mardi 27 février 2024.

Georges Arditi, d’un réel à l’autre Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence 27 février – 27 juillet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-27 14:00

Fin : 2024-07-27 17:30

Exposition des œuvres du peintre Georges Arditi 27 février – 27 juillet 1

Le musée Estrine et La Piscine de Roubaix s’associent pour consacrer une exposition à Georges Arditi avec pour ambition de lui rendre toute sa place dans l’histoire de l’art du XXe siècle.

L’exposition se concentre sur les trois premières périodes de création de l’artiste et son cheminement au sein de la figuration, du réalisme et de l’abstraction depuis les premières œuvres jusqu’aux années 1952-1958, marquées par l’expérience de décomposition-recomposition des formes du cubisme. À Saint-Rémy, l’accent sera mis sur les paysages spectaculaires inspirés par le Mont Ventoux, insistant sur la production abstraite des années 1958 à 1973.

Avec le soutien exceptionnel de la famille de l’artiste et en association avec La Piscine – musée d’Art et d’Industrie André Diligent de Roubaix

Musée Estrine – Saint-Rémy-de-Provence – Bouches-du-Rhône 8 rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône