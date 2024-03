Georges Appaix Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, vendredi 5 avril 2024.

Georges Appaix Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Lecture, projection, rencontre apéritive

Georges Appaix, Compagnie La Liseuse



A nouveau écrire.

Se confronter à cette tentative difficile. Douter souvent.

Tâcher de placer l’ambition au bon endroit, à son propre endroit. Je suis, aussi, ce que j’écris. Je ne peux écrire que ce que je suis vraiment, sans imagination. Ces mots me contiennent.

Et avoir, à nouveau, dans un coin de la tête, l’idée que ce texte pourrait, tout ou partie, être dit sur une scène, faire spectacle et être entendu aussi, dans ses circulations, ses déplacements, ses errements aussi.

Le jouer. Georges Appaix, note d’intention



Projection de Basta!

film de 20 minutes réalisé à partir de la pièce éponyme créée en 1989



Rencontre apéritive avec Georges Appaix .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 19:30:00

fin : 2024-04-05

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Georges Appaix Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-26 par Ville de Marseille