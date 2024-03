GEORGE SAN / DULLBOY Leda Atomica Musique Marseille, samedi 20 janvier 2024.

GEORGE SAN

(Tribal Post-Rock)

Conçu sur une terrasse illégale entre deux buildings de Hong-Kong et choyé dans les bas-fonds de la Plaine à Marseille, sous le culte de la danse frénétique et contagieuse, George San braque les styles de tous les continents pour distiller un post-rock tribal, progressif, technoïde, teinté de transe, de world music, et d’avant-garde. Du son, de la sueur et des points de côté pour un power trio exclusif. Soutiens George !

https://www.facebook.com/GeorgeSanTrio

DULLBOY

(trip-hop, electro rock)

Here is a trip-hop electro rock band from Nice

100% female FR&UK musicians support…

dullboytheband.bandcamp.com/releases

