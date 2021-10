George Ka Coco Velten, 22 octobre 2021, Marseille.

George Ka

Coco Velten, le vendredi 22 octobre à 19:30

George Ka débarque à Coco Velten pour un concert live vendredi soir ! A la croisée du slam, de la chanson et du hip-hop, George Ka apparait sur la scène française en 2019 avec son premier single, Saigon, témoignant de ses origines franco-vietnamiennes, livrant sa vision du métissage. Entre flow aéré, rythme boom bap et mélodies pop, elle propose des morceaux aux influences variées ; l’écriture y occupe une place centrale. Un an après Jolies personnes, George Ka dévoilait Garçon Manqué Fille Manquante au printemps dernier, extrait d’un tout premier Ep : Par avance. On vous attend nombreux sur la piste !!! ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → Suite aux annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

Coco Velten 16 rue Bernard du Bois 13001 Marseille



