George Dandin ou le mari confondu Théâtre antique, 24 juin 2022, Arles.

George Dandin, créé en 1668 à Versailles pour le plaisir de Louis XIV, relève d’un heureux mélange des genres : il s’agit d’une histoire bouffonne où s’intercalent des intermèdes musicaux qui mettent en scène bergers et bergères. Mais si les pages musicales ont cette grâce inimitable typique de Lully, la comédie de Molière, elle, a quelque chose de grinçant qui rend le propos beaucoup plus captivant : un paysan riche et odieux achète une jeune fille noble. Il prétend ainsi que l’argent peut tout et que l’amour n’est rien, mais exige en retour la fidélité de sa femme… L’Ensemble Marguerite Louise dirigé par Gaétan Jarry est ici le complice des comédiens mis en scène par Michel Fau qui joue aussi le rôle de Dandin. Acteur comique, metteur en scène d’opéra habitué des mises en abîme qui virent au cauchemar, Michel Fau aime souligner la noirceur qui mine les comédies et le grotesque qui habite les tragédies. Ce George Dandin est aussi drôle qu’inquiétant, le tout dans une esthétique baroque complétée par le raffinement des costumes signés Christian Lacroix. Durée : 1h45

Michel Fau met en scène les malheurs de George Dandin avec 7 comédiens, 4 chanteurs et 9 musiciens pour un traitement baroque et cauchemardesque de la farce.

