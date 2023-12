« George Dandin ou le mari confondu » de Molière Théâtre Darius Milhaud Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Du samedi 16 décembre 2023 au samedi 17 février 2024 :

samedi

de 21h00 à 22h20

.Tout public. A partir de 15 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

Moins

de 12 ans : 9€*

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Et si la véritable héroïne était Angélique ? Vendue par ses nobles parents désargentés au riche paysan George Dandin, Angélique se trouve prisonnière d’un mari qui ne l’aime pas. Mésalliance orchestrée. Violence latente. Pleine d’esprit, avide de liberté, pourra-t-elle s’envoler ?

Les

comédies de Molière portent en elles la voix des femmes. En s’appuyant sur le

texte ciselé du dramaturge, la compagnie Et Autres… propose un changement de

vision quant à la place d’Angélique dans cette farce satirique. Mariage imposé,

hiérarchies sociales, regard principalement masculin… que de sujets éminemment

contemporains. La mise en scène épurée, les costumes quasi atones et le jeu

d’ombres mettent en lumière les rapports codifiés et les conventions étriquées

qui prévalent dans une ville de province.

Forte

de son esprit vif et caustique, Angélique se joue de ces codes, renverse les

situations et cherche un peu de légèreté. Elle seule semble en révolte et en

quête de liberté. Mais que faire quand toutes les portes de sortie se ferment ?

Utilisée par ses parents pour redorer leur blason, par son mari pour acquérir

un blason et par celui qu’elle croit son amoureux pour s’emparer de son corps.

Mépris, violence … viol ? Dans cette volière composée de volatiles de haute et

basse cour et d’un redoutable oiseau de proie, une fauvette trouvera-t-elle sa

place ou prendra-t-elle son envol ?

Auteur :

Molière

Mise

en scène : Cécile Couasnon

Interprètes :

Charlotte Caudroit, Mathilde Malzac, Anaël Morin, Julien Ridouard, Sarah

Santal, Jan Tesiorowski

Genre :

Théâtre classique

Tout public (dès 15 ans)

Durée du spectacle : 1h20

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/george-dandin-ou-le-mari-confondu/

Cie et autres George Dandin ou le mari confondu