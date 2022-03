George Bolster “All Life Communicates” Centre Culturel Irlandais, 14 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 15 avril 2022 au dimanche 05 juin 2022 :

mercredi

de 14h00 à 20h00

lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

Le jeudi 14 avril 2022

de 18h30 à 21h00

gratuit

A l’occasion de ce vernissage, venez découvrir le travail de cet artiste multidisciplinaire mariant science, science fiction et histoire de l’art.

« En fin de compte, nous appartenons tous à une seule tribu, les Terriens. » (Jill Tarter, astronome)

Cet artiste multidisciplinaire basé à New York marie science, science fiction et histoire de l’art afin d’explorer les défis auxquels notre société et notre espèce font face. George Bolster étudie le langage, plus précisément les développements d’une forme de communication entre les humains et d’autres formes de vie. Ses mobiles cinétiques s’inspirent d’échanges avec la mission Kepler de la NASA, le SETI Institute (spécialisé dans la recherche d’intelligence extraterrestre) et l’astrophysicien américain Laurance Doyle. Développée durant la résidence de l’artiste au CCI en 2019, cette installation s’accompagne de son nouveau film, Communication: We Are Not The Only Ones Talking… All Life Communicates.

En parallèle de cette exposition et durant deux semaines, le CCI présente dans sa Bibliothèque patrimoniale le film de l’artiste Siobhán McDonald, The week the sun touched the earth.

Le 14 avril, avant le début du vernissage, à 17h30, les deux artistes s’entretiendront avec des scientifiques travaillant dans le domaine de l’espace. Restauration sur place assurée par un foodtruck de burgers. After party musicale à 20h.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais Paris 75005

Contact : https://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/george-bolster https://www.facebook.com/ccirlandais/ https://twitter.com/cc_irlandais

Date complète :

