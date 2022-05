Georg — Effluves (d’avril), Dédales (d’intérieur), Heurts (et périls), 12 mai 2022, .

Georg — Effluves (d’avril), Dédales (d’intérieur), Heurts (et périls)

2022-05-12 – 2022-05-12

Une musique sensuelle et aventureuse de Carol Robinson… Les sons d’une clarinette et d’une guitare font sens ensemble quand ils surgissent des instruments de Carol Robinson et Serge Teyssot-Gay. La clarinette basse devient électrique, hybride tout comme la guitare électrique.



De cette alliance émane une pièce autant poignante que déchirante. Dans un flux de vibrations, d’impulsions, de vagues de sons, d’expressions, jaillit une fusion de timbres inattendue, très douce, ou aérienne, ou au contraire rugueuse, dure, ou arrachée.



Carol Robinson et Serge Teyssot-Gay se sont rencontrés à l’Abbaye de Royaumont lors de la production Slam et Souffle. Peu importent leurs formations divergentes, leur complicité musicale fut une évidence, développée par la suite dans le groupe Interzone Extended. Des dizaines de concerts plus tard, en plus de jouer en duo, ils créent des musiques pour la danse et conçoivent des formes de spectacles musicaux insolites…



Carol Robinson a écrit cette musique pour leur duo lors d’une carte blanche au Festival Musique Action – CCAM scène nationale.

