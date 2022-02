Géopolitique des mondes polaires Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Géopolitique des mondes polaires Romans-sur-Isère, 6 mai 2022, Romans-sur-Isère. Géopolitique des mondes polaires rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

2022-05-06 18:30:00 18:30:00 – 2022-05-06 rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir

Romans-sur-Isère Drôme Mikaa MERED, expert en géopolitique des pôles Arctique et Antartique, professeur à L’ILERI. Longtemps considérées comme des terres vierges et hostiles, les territoires polaires sont désormais au coeur d’une véritable compétition entre puissances. rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir Ville Romans-sur-Isère lieuville rue Sabaton Médiathèque Simone de Beauvoir Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Géopolitique des mondes polaires Romans-sur-Isère 2022-05-06 was last modified: by Géopolitique des mondes polaires Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 6 mai 2022 Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme