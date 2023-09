MONTÉE DE LA MADELEINE Géoparc Saint-Dié-des-Vosges, 26 novembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

De Géoparc au Col du Haut Jacques, course en montagne de 15 kilomètres avec 800 de dénivelé positif (16€).

Marche de 10 km, 500m de dénivelé positif, pour les randonneurs, sans dossards ni chronométrage, (6€).

Une navette gratuite par bus est mise en place pour le retour des concurrents depuis l’arrivée jusqu’au départ à Géoparc.

Inscriptions sur www.trailleurs.fr. Tout public

Dimanche 2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 15:00:00. .

Géoparc rue Dieudonné Dubois

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



From Géoparc to Col du Haut Jacques, a 15km mountain run with 800m of ascent (16?).

10 km walk, 500 m ascent, for hikers, without numbers or timing (6?).

A free shuttle bus will take competitors from the finish to the start at Géoparc.

To register, visit www.trailleurs.fr

Del Géoparc al Col du Haut Jacques, carrera de montaña de 15 km y 800 m de desnivel (16?).

Una marcha de 10 km con 500 m de desnivel para los senderistas, sin dorsales ni cronometraje (6?).

Un autobús gratuito llevará a los participantes desde la meta hasta la salida en Géoparc.

Para inscribirse, visite www.trailleurs.fr

Vom Géoparc zum Col du Haut Jacques, 15 km langer Berglauf mit 800 positiven Höhenmetern (16?).

10 km lange Wanderung mit 500 m positivem Höhenunterschied für Wanderer, ohne Startnummern und Zeitmessung (6?).

Für den Rücktransport der Teilnehmer von der Ankunft bis zum Start im Geopark wird ein kostenloser Shuttle-Bus eingerichtet.

Anmeldung unter www.trailleurs.fr

Mise à jour le 2023-09-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES