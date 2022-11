Géométries variables – Exposition de photographies d’Anne Cussinet

2023-01-14 – 2023-03-01 La Défense. Des silhouettes devenues fourmis dans les jeux d'ombre d'une architecture qui impose sa verticalité investissent l'Espace en Plus. Anne Cussinet pratique la photographie urbaine depuis de nombreuses années et développe des projets documentaires dans le Perche. Pratique : Vernissage samedi 14 janvier à 18h30 à L'Espace en Plus – Médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l'Huisne à Rémalard en Perche – exposition visible jusqu'au 1er mars le lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h/14h-17h, vendredi 15h-19h, samedi 9h-12h/14h-16h. dernière mise à jour : 2022-11-18 par

