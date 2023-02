Géométrie variable ESPACE PHILIPPE AUGUSTE, 10 février 2023, VERNON.

Géométrie variable ESPACE PHILIPPE AUGUSTE. Un spectacle à la date du 2023-03-12 (2023-02-10 au ) 16:00. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Bois-Colombes Salle Jean Renoir (1:PLATESV-R-2020-000950/3:2020-0) PRESENTE ce spectacle. Mathieu Villatelle aime mélanger art et sciences : après Cerebro, qui s’intéressait à la manipulation des esprits et la psychologie sociale, il s’attaque aujourd’hui, avec cette création, aux fake news, à la remise en cause de notions scientifiques, à tout ce qui constitue cette ère dite de «post-vérité». En mêlant magie et sciences, l’artiste souligne l’importance de la méthode scientifique en opposition à l’impression de vérité créée par un tour de magie ou une fake news. Sur scène, les échanges entre un magicien et un scientifique vont venir bousculer nos certitudes. Mais en faisant intervenir le public à chaque expérience, en jouant sur une totale transparence, le spectacle donne à chacun les moyens de se faire une opinion. Une véritable invitation à développer notre libre arbitre et notre esprit critique, recommandé pour tous les âges.Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif Réservations PMR : 01 47 81 37 97Placement garanti jusqu’à l’heure du spectacle uniquementGare SNCF Bois-Colombes – 7 minutes depuis la Gare Saint-Lazare, Ligne J Géométrie Variable Géométrie Variable

Votre billet est ici

ESPACE PHILIPPE AUGUSTE VERNON 12 avenue Victor Hugo 27200

Bois-Colombes Salle Jean Renoir (1:PLATESV-R-2020-000950/3:2020-0) PRESENTE ce spectacle.

Mathieu Villatelle aime mélanger art et sciences : après Cerebro, qui s’intéressait à la manipulation des esprits et la psychologie sociale, il s’attaque aujourd’hui, avec cette création, aux fake news, à la remise en cause de notions scientifiques, à tout ce qui constitue cette ère dite de «post-vérité». En mêlant magie et sciences, l’artiste souligne l’importance de la méthode scientifique en opposition à l’impression de vérité créée par un tour de magie ou une fake news. Sur scène, les échanges entre un magicien et un scientifique vont venir bousculer nos certitudes. Mais en faisant intervenir le public à chaque expérience, en jouant sur une totale transparence, le spectacle donne à chacun les moyens de se faire une opinion. Une véritable invitation à développer notre libre arbitre et notre esprit critique, recommandé pour tous les âges.

Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif

Réservations PMR : 01 47 81 37 97

Placement garanti jusqu’à l’heure du spectacle uniquement

Gare SNCF Bois-Colombes – 7 minutes depuis la Gare Saint-Lazare, Ligne J

. EUR17.0 17.0 euros

Votre billet est ici