Géométrie variable Compagnie du Faro La Chapelle-Saint-Luc, mardi 12 mars 2024.

Géométrie variable Compagnie du Faro La Chapelle-Saint-Luc Aube

Conception, écriture et interprétation Matthieu Villatelle, Mise en scène et dramaturgie Kurt Demey et Marien Tillet, Collaboration artistique Léo Reynaud, Création son Chkrrr (David Gubitsch et Jérôme Bensoussan), Création lumières Eric Guilbaud, Construction scénographie CPR Louviers et Yann Struillou, Régisseur en tournée Tom Dekel ou Yann Struillou, Graphisme Damien Cazeils, Production Compagnie du Faro, Coproduction Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos, La Villette Paris, L’entre deux scène de Lésigny, La Verrerie Pôle National Cirque d’Alès, La Science de l’Art / Collectif pour la culture en Essonne (CC91), l’Espace Périphérique (Mairie de Paris Parc de la Villette), ACTIF Association Culturelle de Théâtres en Ile de France.

Avec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle utilise la magie pour explorer les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numériques, tous experts dans la manipulation de notre attention. Dans une circulation autour d’expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à la vérité, Géométrie Variable sème le trouble pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre.

Les fake news utilisent les mêmes mécanismes que les tours de magie. Tous deux, en trompant notre attention et notre vigilance, exploitent nos failles cognitives. Ce sont deux exemples de faux avérés qui produisent tout de même une impression de vérité.

Gustave Kuhn, directeur du Magic Lab (département de psychologie de l’Université de Londres qui met en lien la magie et les neurosciences)

Début : 2024-03-12 14:30:00

fin : 2024-03-12

Espace Didier Bienaimé

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est reservation@la-chapelle-st-luc.eu

