Géomatique de demain : IA et changement climatique Salle de l’Odeum Carcassonne (11000), 24 mai 2022, Carcassonne.

Géomatique de demain : IA et changement climatique

Salle de l’Odeum Carcassonne (11000), le mardi 24 mai à 09:00

Comprendre, lutter et s’adapter au changement climatique : en quoi l’intelligence artificielle offre de nouveaux outils aux géomaticiens L’intelligence artificielle est déjà au cœur de nos bases de données géographiques, de nos traitements, de nos logiciels SIG, et demain, ce sera encore plus flagrant. Mais comment ça marche exactement ? Pour que IA, machine learning, deep learning, random forest et autres acronymes ne restent pas des « gros mots », OPenIG fait appel à des spécialistes avec une mission : vous aider à comprendre les tenants et les aboutissants d’une révolution, pas si nouvelle que cela… Et comme nous savons que vous appréciez le concret, nous détaillerons également quelques exemples liés à la compréhension, à l’adaptation au changement climatique et à la transition écologique. Communiquez autour de l’évènement avec : #jpopenig Programme en cours de construction Journée se déroulant à Carcassonne et en distanciel — On y abordera entre autres : IA et information géographique, enjeux éthiques, applications pour évaluer les ressources en eau ou estimer le « Zéro Artificialisation nette », jumeau numérique… dans une ambiance conviviale, avec quizz, jeux et temps d’échanges ! Peut-être même qu’il y aura un lien avec la télédétection ?

Salle de l’Odeum Carcassonne (11000) 64 rue Antoine Marty 11000 CARCASSONNE Carcassonne Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T18:00:00