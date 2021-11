Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Géologie et patrimoine rural MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Saint-Chamond

Géologie et patrimoine rural MJC de Saint-Chamond, 11 janvier 2022

MJC de Saint-Chamond, le mardi 11 janvier 2022 à 18:00

Un nouveau diaporama sur les vieilles fermes autour de cinq matériaux : roches Granite, Basalte, Schiste, Calcaire et Pisé et de cinq régions du pays : Bretagne, Cévennes, Bresse, Auvergne, Forez. Outre l’utilisation des matériaux, qui permettent une belle intégration des constructions dans le paysage rural, ce sujet clarifie les inventions de nos ancêtres quant aux solutions pour lutter contre le froid, la chaleur, le vent ou la pluie. Ce thème permet d’appréhender la symbiose historique qui liait autrefois l’homme et son milieu de vie.

4€ adh, 5€ ext

Diaporama et conférence de Joel VIAL, naturaliste amateur MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération Saint-Chamond Saint-Chamond Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T18:00:00 2022-01-11T21:00:00

