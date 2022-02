Géologie aquatique : de Buzy à Oloron en raft Oloron-Sainte-Marie, 9 avril 2022, Oloron-Sainte-Marie.

Géologie aquatique : de Buzy à Oloron en raft Oloron-Sainte-Marie

2022-04-09 09:00:00 – 2022-04-09

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

0 5 EUR La géologie de terrain comme vous ne l’avez jamais vue :

Quand la neige fond, le niveau du gave monte … Devenez explorateur en descendant le Gave d’Ossau, pour une arrivée au centre d’Oloron : 20 km de rivière à l’écart des routes ! Avalanches sous-marines, plis et failles témoignant de la formation des Pyrénées, basaltes sous-marins mystérieux … Et des rapides, et d’autres surprises pour cette sortie excitante et atypique.

Sortie limitée à 18 personnes (inscription rapide recommandée)

Enfants sachant nager acceptés à partir de 10 ans – Pas besoin d’expérience préalable.

Inscription -Date limite : 26 mars.

Rendez-vous place de l’église de Buzy.

+33 7 88 80 36 91

Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-02-25 par