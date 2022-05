Géographies végétales, par Isabel Leñero Instituto Cultural de México Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’exposition présente 89 dessins originaux de l’artiste, élaborés à partir d’un fac-similé du manuscrit et d’une série de photographies de l’Herbier du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris. Le Codex de la Cruz Badiano est un ouvrage sur la phytothérapie mexicaine, écrit originellement en nahuatl vers 1552 par Martín de la Cruz, médecin de Tlatelolco qui a soigné les populations indiennes pendant les épidémies de 1945. L’original en nahuatl a disparu. Il a été traduit ensuite en latin par Juan Badiano, étudiant du Collège de la Santa Cruz à Mexico, une version qui s’est égarée plusieurs années, ce qui paradoxalement a assuré sa préservation. Isabel Leñero est une artiste visuelle de renommée mondiale. Membre du Système national des créateurs du FONCA, elle a étudié à l’Ecole nationale d’Arts plastiques de l’UNAM. La nature est le moteur formel et conceptuel de son travail. Parallèlement à sa carrière artistique, elle écrit pour des revues culturelles, telles que Proceso et Ixtus.

Entrée libre

Les géographies végétales de l’artiste mexicaine Isabel Leñero offrent une relecture du Codex de la Cruz Badiano et explorent les liens étroits entre l’art et la science. Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris Paris

