Géographies – Exposition de Justin Delareux Olivier Meyer – Galerie, 18 mai 2022, Nantes.

2022-05-18 Exposition du 11 au 28 mai 2022 :mercredi, vendredi, samedi de 15h30 à 18h30et sur rendez-vousVernissage samedi 7 mai 2022 à partir de 18h30

Horaire : 15:30 18:30

Justin Delareux est artiste et auteur, ses outils sont mixtes, du réel d’images récoltées, aux mots et dessins qu’il compose et assemble.Cette exposition, nous dit-il, est construite comme un livre, mais en dépassant le cadre stricte de la forme écrite, de la poésie. À ses yeux toute écriture serait, de fait, liée à la notion de géographie, ce terme évoquerait à la fois la présence et l’absence du lieu, le déplacement et la fixité, l’ailleurs et l’ici, la géographie pourrait être extérieure ou intérieure, et peut-être même, existerait-il une géographie des âmes…

Olivier Meyer – Galerie Nantes 44000

