Portivy Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon Morbihan, Portivy Géographie et presqu’île : une belle histoire 1566 – 1883 Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon Portivy Catégories d’évènement: Morbihan

Portivy

Géographie et presqu’île : une belle histoire 1566 – 1883 Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon, 18 septembre 2021, Portivy. Géographie et presqu’île : une belle histoire 1566 – 1883

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon

Au cours des siècles l’intérêt pour la presqu’île de Quiberon et son environnement maritime a perduré. Sa baie aux eaux profondes et abritée des vents dominants en fit un abri pour de nombreux vaisseaux, voire des escadres. Cet environnement poissonneux associé à un sol fertile vit se développer une flotte de pêche mais également une flotte de caboteurs. Cette richesse mais aussi ses côtes orientales propices à des débarquements furent, au cours des siècles, des objectifs non seulement pour des pays étrangers mais aussi ennemis. C’est pourquoi, dès le XVII° siècle, les dirigeants français durent défendre cet accès facile au pays. C’est en cheminant à travers une trentaine de cartes anciennes que tous ces sujets seront développés.

Entrée libre

Dominique Hillion nous propose au travers d’une trentaine de cartes anciennes, de nous plonger dans l’histoire de la presqu’île au cours des siècles. Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon rue curie 56510 Saint-Pierre Quiberon Portivy Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Portivy Autres Lieu Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon Adresse rue curie 56510 Saint-Pierre Quiberon Ville Portivy lieuville Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon Portivy