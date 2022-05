Geographia, oeuvres de Christine Demias Rémalard en Perche, 16 avril 2022, Rémalard en Perche.

Geographia, oeuvres de Christine Demias Bellou sur Huisne 2 rue de l’Huisne Rémalard en Perche

2022-04-16 – 2022-06-01 Bellou sur Huisne 2 rue de l’Huisne

Rémalard en Perche Orne

L’Espace en Plus du Passage de Rémalard-en-Perche accueille une nouvelle exposition. Christine Demias est artiste, éditrice et directrice artistique. Avec Geographia, elle propose un travail autour de l’idée de la carte, du territoire et de la couleur. En déclinant sur trois supports différents la même idée graphique, l’artiste souligne l’importance des choix de mise en forme d’un concept et la subjectivité de la perception de la couleur qui en découle.

Pratique : Geographia, sérigraphies, affiches et livre d’artiste de Christine Demias – Vernissage samedi 16 avril à partir de 18h30 – Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque du Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche soit le lundi de 10h à 12h, le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

mediatheque@remalard-en-perche.com +33 2 33 83 65 93 https://mediatheque-remalardenperche.fr/

