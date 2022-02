Geoffrey Le Goaziou – Apéro-concert de 19h / Bouche d’Air Pannonica (Salle), 24 mars 2022, Nantes.

2022-03-24 En préambule au concert de Jean-Louis Murat à la salle Paul Fort.

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite des places disponibles. En préambule au concert de Jean-Louis Murat à la salle Paul Fort.

Concert. Auteur-compositeur, Geoffrey Le Goaziou est partisan du minimalisme et de l’auto-production. Avec pour seuls instruments sa guitare et sa voix, il livre une musique scintillante et intimiste inspirée par les grands espaces et la nature. Il puise également son inspiration de la ville et son rythme entêtant, et traite de thèmes plus larges, introspectifs, imageant le quotidien parfois redondant, ou encore l’apaisement. Ses influences diverses puisent principalement dans la folk moderne mais aussi la pop et les musiques rock, laissant résonner des artistes tels que The Tallest Man on Earth, Jeff Buckley, The Villagers ou bien même Devendra Banhart.Geoffrey Le Goaziou, guitare, chantCécile Lacharme, violoncelle Attention : le Pannonica n’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Pannonica (Salle) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000