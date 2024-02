GEOFFREY ASMUS APOLLO THEATRE Paris, mardi 19 mars 2024.

Geoffrey Asmus a commencé à faire du stand-up en 2013, juste après avoir gaspillé 143 548 dollars pour sept diplômes universitaires et être devenu enseignant en primaire. Il se produit régulièrement au World Famous Comedy Cellar à New York et a été présenté au Festival Juste pour rire de Montréal en tant que nouveau talent . Geoffrey a fait la première partie de Dave Attell, Mark Normand, Dan Soder, Fortune Feimster, Sam Morrill et Daniel Sloss, entre autres. En 2021, son premier album, Prodigal Little Bitch , est entré en première position sur iTunes. Geoffrey enregistre également le podcast hebdomadaire You’re An Idiot avec Alex Dragicevich. Plus récemment, Geoffrey a accru ses performances sur ses réseaux sociaux avec des extraits de ses stand ups sans filtre, et a enregistré une émission spéciale d’une heure qui sera diffusée dans le courant de l’année !

Tarif : 30.10 – 30.10 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

Réservez votre billet ici

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75