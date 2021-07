Colombes Parcours historique et patrimonial sur le territoire de Colombes Colombes, Hauts-de-Seine Géodyssées en trois caps, parcours sur la base d’un smartphone Parcours historique et patrimonial sur le territoire de Colombes Colombes Catégories d’évènement: Colombes

Lancement de trois parcours ludiques à découvrir en famille, au fil de son smartphone, avec l’application Géodyssée ! Par la Valorisation du patrimoine. Départ en trois endroits : 1) au pied de la passerelle Charles-Péguy, côté parc Lagravère 2) sous le kiosque du square Léonor-Fermé dit Edgar-Quinet 3) Place Facel-Véga, à la Gare du Stade Durée : 1h30

Sur inscription

Parcours historique et patrimonial sur le territoire de Colombes 92700 Colombes

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

