Mâcon Mâcon 71000, Mâcon Géocaching : quête des 4 clés secrètes Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: 71000

Mâcon

Géocaching : quête des 4 clés secrètes Mâcon, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Mâcon. Géocaching : quête des 4 clés secrètes 2021-07-28 14:00:00 – 2021-07-28 16:45:00 Parking Allée du Parc Parcours P.A.P.A.

Mâcon 71000 8 EUR commencer votre quête en scannent 4 QR code disperser au 4 coin du parcours papa avec votre smartphone ou Tablet.

chaque QR code contient une action ( exemple : créer un bateau avec une feuil de papier en 2 minutes ). le dernier QR code vous indique un lieux cachent un trésor.

vous pouvez télécharger gratuitement une application ‘scanner de QR’ directement sur votre smartphone ou Tablet. ludicaches@gmail.com https://www.billetweb.fr/pro/reservation-geocaching-ludicaches commencer votre quête en scannent 4 QR code disperser au 4 coin du parcours papa avec votre smartphone ou Tablet.

chaque QR code contient une action ( exemple : créer un bateau avec une feuil de papier en 2 minutes ). le dernier QR code vous indique un lieux cachent un trésor.

vous pouvez télécharger gratuitement une application ‘scanner de QR’ directement sur votre smartphone ou Tablet. dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d’évènement: 71000, Mâcon Étiquettes évènement : Autres Lieu Mâcon Adresse Parking Allée du Parc Parcours P.A.P.A. Ville Mâcon