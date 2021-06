Géocaching : ludo/bien-être Mâcon, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Mâcon.

Mâcon Saône-et-Loire

36 36 EUR Cet été, est organisé le premier grand événement ludique et bien-être appelé géocaching » Ludo/bien-être « ; il a pour but de recharger le moral des habitants de la Saône-et-Loire par 5 pôles d’animations au parcours P.A.P.A. (initiation danse pour les familles, ados, enfants, chorégraphie ludique avec corde à sauter, labyrinthe ninja, et chasse aux énigmes. Initiation Qi gong.

Il y aura des animations ‘Aventure » également au Vallon des Rigolettes et au Parc des Blanchettes, Parcours P.AP.A., appelé : « royaume caché », « Mythes et Légende du Roi Scorpion », « Tom chez les Vikings » .

Pour connaître les dates, aller sur notre instagram : ludicaches, ou demandee des renseignements à l’Office du Tourisme de Mâcon Sud Bourgogne.

ludicaches@gmail.com

